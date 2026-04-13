«Подписные издания» за три года откроют шесть новых магазинов

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» в дополнение к недавно открывшейся точке продаж в Москве планирует открыть еще шесть магазинов в крупных городах России в течение трех лет, сообщил в ходе выступления на Академии книжного бизнеса совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов.
«Поскольку у нас есть имя и нас действительно хорошо знают, мы подписали соглашение с инвестором об открытии семи книжных магазинов в течение трех лет в России. Каждый — от 1,2 тыс. кв. м, потому мы как раз умеем делать книжные магазины», — заявил Иванов.
Он иронично добавил, что «всегда важно придумывать себе еще большие трудности, чем есть у вас сейчас». Иначе, продолжил Иванов, можно погрязнуть «в хандре и нашем книжном нытье о том, что нами не занимаются, нам не помогают».
«Подписные издания» — независимый книжный магазин в Санкт-Петербурге, работающий с 1926 года. Название связано с тем, что ранее он работал по подписной модели.
С 1979 года магазином руководила бабушка Иванова, Галина Ермакова. В 1990-х годах она вместе с сотрудниками выкупила магазин на аукционе. В 2012 году Иванов сменил свою бабушку на должности директора.
Магазин специализируется на интеллектуальной литературе (художественная проза, нон-фикшн, гуманитарные дисциплины, искусствоведение), а также предлагает журналы, детские книги, канцтовары и сувениры.
Первый магазин в рамках этой стратегии открылся в Москве в феврале в Музее русского импрессионизма, отметил Иванов. Ассортимент магазина насчитывает около 10 тыс. позиций.
Следующее открытие запланировано в Санкт-Петербурге в текущем году — точный адрес новой точки пока не раскрывается.
Иванов уточнил, что в 2027 году «Подписные издания» планируют открыть еще два магазина в Москве. Кроме того, по его словам, до истечения трехлетнего срока еще две точки должны появиться в двух других городах-миллионниках России.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.