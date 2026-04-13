Водоканал: готовность очистных в Янтарном составляет 56%

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью 2022 года. На него было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменить технологию очистки. Нынешние сооружения в Янтарном не справляются со своей задачей, и основной объём стоков попадает в Балтийское море. Экс-губернатор Николай Цуканов обещал в отчёте о своей работе за 2014 год, что очистные сооружения в посёлке будут построены в 2016—2017 годах.