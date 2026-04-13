Воронежцев предупредили о фейке с подготовкой к новой мобилизации в России

В региональных пабликах и мессенджерах начала гулять странная информация. Авторы фейковых сообщений утверждают, будто в России стартовала подготовка к новой волне мобилизации, а резервистов уже отправляют в окопы. Свои выводы распространители ложных новостей делают на фоне начавшихся весенних военных сборов.
Однако, как пояснили эксперты канала «Война с фейками», эти утверждения не соответствуют действительности. В России на сегодняшний день нет и не планируется никакой дополнительной мобилизации. Количества военнослужащих, набранных по контракту, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач.
Напомним, последняя частичная мобилизация проводилась в сентябре 2022 года и была завершена уже в ноябре того же года. С тех пор вопрос о ее возобновлении официально не поднимался. Более того, в конце марта 2026 года пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил, что тема мобилизации в настоящее время не обсуждается.
Что же касается военных сборов, то они проводятся ежегодно и являются плановым мероприятием по повышению боевой выучки резервистов. Основание для них — соответствующий указ Президента РФ. К мобилизации эти сборы не имеют никакого отношения. На них призывают граждан, находящихся в запасе: мужчин, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр, а также женщин, имеющих военно-учетные специальности.
Воронежцев призывают не поддаваться панике и проверять информацию из официальных источников, а также не распространять неподтвержденные сообщения в соцсетях.