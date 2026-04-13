В ЦИК объяснили подарок Путину от Памфиловой в виде свитка

Форма протокола в виде свитка, который председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила президенту России Владимиру Путину, была выбрана исключительно из эстетических соображений.

Источник: РБК

Форма протокола в виде свитка, который председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила президенту России Владимиру Путину, была выбрана исключительно из эстетических соображений. Об этом Daily Storm сообщила пресс-служба комиссии.

«Председатель Центральной избирательной комиссии РФ вручила главе государства памятный сувенир в связи с посещением здания ЦИК России — протокол ЦИК России о результатах выборов президента РФ 2024 года. Стилизация протокола в сувенирный свиток несет исключительно эстетический характер», — пояснили в ЦИК.

Кадры встречи были опубликованы Кремлем в начале апреля. Передавая свиток, Памфилова пояснила, что в нем отражены результаты последних выборов. Путин развернул документ, ознакомился с ним и поблагодарил главу Центризбиркома за подарок.

По данным ЦИК, на выборах 2024 года за Путина проголосовали 87,28% избирателей, или более 76 млн человек. Явка составила 77,49% и стала рекордной, всего в голосовании приняли участие свыше 87,5 млн человек.

