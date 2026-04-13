Экс-замдиректора завода «Янтарь» отправили в колонию по делу о хищении 14 млн рублей

Экс-замдиректора завода «Янтарь» по логистике и материально-техническому обеспечению Павел Носик отправлен в колонию на 4 года по делу о хищении более 14 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Аналогичный срок получил его знакомый Вячеслав Курмыза.
По данным СК России, судом также был удовлетворен гражданский иск на сумму 14,3 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2016 году министерство обороны заключило с заводом «Янтарь» контракт на поставку изделий из металла. Контролировать выполнение контракта должен был как раз Носик. В 2021 году он и сообщник Курмыза указали в документах ложные сведения о стоимости поставляемой продукции и похитили тем самым более 14 миллионов рублей.
В итоге условия договора не были выполнены, ущерб, причиненный министерству оказался в особо крупном размере.