Экс-замдиректора завода «Янтарь» отправили в колонию по делу о хищении 14 млн рублей

По версии следствия, в 2016 году министерство обороны заключило с заводом «Янтарь» контракт на поставку изделий из металла. Контролировать выполнение контракта должен был как раз Носик. В 2021 году он и сообщник Курмыза указали в документах ложные сведения о стоимости поставляемой продукции и похитили тем самым более 14 миллионов рублей.