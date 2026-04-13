Российских школьников можно привлекать к труду без согласия родителей — Госдума

Эти нормы, как отмечают депутаты, прописаны в поправках к закону «Об образовании».

Закон разрешает привлекать школьников к общественно полезному труду без согласия родителей — главное, чтобы это было прописано в учебной программе. Такое заявление сделал зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его цитирует ТАСС в понедельник, 13 апреля.

«В 2023 году мы разработали и приняли поправки в закон “Об образовании”, закрепляющие обязанность школьников трудиться. Я выступаю соавтором.

Согласно документу, разрешение родителей для привлечения школьников к труду в пределах школы не требуется.

Учащиеся могут быть привлечены к уборке в классах, посадке деревьев на школьной территории и помощи в библиотеке, но с учётом особенностей здоровья и только если это предусмотрено образовательной программой«, — отметил парламентарий и уточнил, что меры помогают выработать у детей “простые бытовые навыки”.

Говоря о поправках, депутаты заявляли, что «большинство родителей выступают за трудовое воспитание в школах». По их мнению, учителя должны иметь право не только привлекать детей к общественно полезным работам, но «и наказывать их».