Ставшего чиновником члена ОП заменят на ветерана СВО в Волгограде

Справка. Владимир Попов принимал участие в специальной военной операции, в настоящее время занимает должность социального координатора филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отчества» по Волгоградской области. Он оказывает содействие в получении мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление санаторно-курортного лечения, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.