В Ростове доходный дом Котлярова стал объектом культурного наследия

В донской столице доходный дом Котлярова на улице Станиславского, 122, признан объектом культурного наследия. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики города.
Историческое здание возвели в XIX веке. Его архитектура сочетает классицизм и элементы модерна.
«Признание доходного дома Котлярова объектом культурного наследия подчёркивает важность сохранения архитектурных памятников, которые стали живыми свидетелями исторических процессов. Этот дом не только украшает городской ландшафт, но и служит площадкой для культурного диалога между прошлым и настоящим», — отметили в администрации.
