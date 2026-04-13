Входящие в ГК «Макфа» активы вновь выставят на торги

Промсвязьбанк (ПСБ) в мае намерен повторно выставить на продажу 100% уставного капитала в ООО «Управляющая компания “Содействие”, ООО “Проспект” и ООО “Родник”, которые входят в состав ГК “Макфа”. Об этом банк сообщил на своем сайте.
Прием заявок будет открыт с 8 мая 2026 года и завершится 15 мая 2026 года. Торги состоятся 18 мая 2026 года на электронной площадке ЭТП «Фабрикант».
Общая стоимость активов продаваемых активов по оценке банка составляет чуть более 12 млрд руб. Стартовые цены для каждого из них составят:
ООО «Управляющая компания “Содействие” — 6,2 млн руб. Компания оказывает полный спектр услуг по технической эксплуатации и управлению торговыми комплексами, а также другими площадками, ей принадлежит более 40 объектов.
ООО «Проспект» — 3 86 млрд руб. Организация работает с 2010 года и является одним из крупнейших собственников объектов коммерческой недвижимости в Челябинске. Она занимается девелопментом на всех стадиях развития проекта, в том числе строительством и эксплуатацией торговых, офисных и складских зданий, а также управлением арендными отношениями. Организации принадлежат и управляются более 77 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в одноименном торговом центре.
ООО «Родник» на старте продается за 8,2 млрд руб. Это один из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости на Южном Урале, построивший в Челябинске ТРК «Родник» площадью 126 тыс. кв.м и ТРК «Алмаз» площадью 212 тыс. кв.м. Сейчас организация управляет помещениями в этих торгово-развлекательных комплексах, а также сдает их в аренду.
ПСБ уже несколько раз пытался продать эти активы. Торги проходили, в частности, 27 марта и 7 апреля.
Крупнейшего в России производителя макарон «Макфа» и еще более 30 компаний по иску Генпрокуратуры изъяли в пользу государства в мае 2024 года., Собственником продаваемых компаний является Росимущество, ПСБ выступает организатором торгов.