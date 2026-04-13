235 участков и четыре дороги освободились от воды в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

235 приусадебных участков и четыре дороги освободились от воды в Нижегородской области после начала паводка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На данный момент вода ушла с двух участков дорог в городском округе Кулебак и участков в Варнавинском и Сокольском округах. С начала паводкового сезона в регионе затопило девять жилых и 57 дачных домов в 25 муниципалитетах. Вода также пришла на 1196 приусадебных участков.

В ходе паводка в Нижегородской области затопило 14 низководных мостов и 15 участков автомобильных дорог. Специалисты МЧС продолжают работать с последствиями паводкового сезона.

Напомним, 63 дома и 14 мостов затопило из-за паводка в Нижегородской области.