235 участков и четыре дороги освободились от воды в Нижегородской области

235 приусадебных участков и четыре дороги освободились от воды в Нижегородской области после начала паводка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На данный момент вода ушла с двух участков дорог в городском округе Кулебак и участков в Варнавинском и Сокольском округах. С начала паводкового сезона в регионе затопило девять жилых и 57 дачных домов в 25 муниципалитетах. Вода также пришла на 1196 приусадебных участков.
В ходе паводка в Нижегородской области затопило 14 низководных мостов и 15 участков автомобильных дорог. Специалисты МЧС продолжают работать с последствиями паводкового сезона.
