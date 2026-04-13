Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцев призвали обновить приложение «Подорожник» из-за ограничений интернета

Жителей призвали обновить «Подорожник», чтобы повысить стабильность работы.

Источник: Комсомольская правда

Петербуржцев призвали обновить приложение «Подорожник», чтобы повысить стабильность работы в моменты ограничения мобильного интернета. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга рекомендует пользователям транспортного приложения «Подорожник» обновить его до последней версии. Как сообщили в пресс-службе комитета, это поможет обеспечить стабильную работу приложения.

— Рекомендуем заранее пополнять баланс карты и приобретать проездные билеты, чтобы избежать сложностей с банковскими операциями в условиях ограниченного доступа к интернету, — отметили в пресс-службе комитета.

Ранее приложение «Подорожник» было включено в «белые списки», но, несмотря на это, в конце марта сервис все еще испытывал проблемы с доступностью во время длительных ограничений мобильной связи.

К слову, «КП-Петербург» также в «Белом списке» и работает в условиях ограничений мобильного интернета.