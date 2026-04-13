Сибирячка год терпела боль в пояснице — у неё нашли гигантскую опухоль

Хирурги удалили опухоль, сохранив все соседние органы.

В Кузбассе врачи удалили 16-сантиметровую опухоль, сохранив все соседние органы, пишут VSE42.RU.

55-летняя кемеровчанка более года списывала боли в пояснице, скачки температуры и резкое похудение на 13 килограммов на тяжёлую работу. Когда женщина наконец решилась на УЗИ, врачи обнаружили огромное новообразование надпочечника.

К моменту обращения опухоль достигла 16 сантиметров, поразила весь надпочечник, спаялась с левой почкой и оттесняла поджелудочную железу и селезёнку. От первого УЗИ до госпитализации прошла всего неделя.

В онкодиспансере имени М. С. Раппопорта провели малотравматичную операцию. Хирурги удалили опухоль, сохранив все соседние органы — почку, поджелудочную и селезёнку. Уже на следующий день состояние пациентки было удовлетворительным, восстановление идёт без осложнений.

В больнице предупреждают: надежда на «само пройдёт» опасна и может стоить жизни. Своевременное обращение к врачу спасает.