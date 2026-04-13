Прокуратура нашла в посёлке Пятидорожное воду с перебоями и трубу с износом 98%

Сети о плохой воде в посёлке Пятидорожное. Жалобы подтвердились.
МУП «Водоканал-Теплосеть» подаёт жителям холодную воду ненадлежащего качества. При этом местная администрация не ремонтирует проблемный участок водопровода — его износ превышает 98%. Это значит, что труба практически не работает и вот-вот окончательно развалится.
Прокурор района внёс представление временно исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа. Восстановление нормального водоснабжения посёлка поставлено на контроль. Когда начнут ремонт и сколько ждать жителям — пока не сообщается.