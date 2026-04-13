Калининградец решил купить автомобиль через мессенджер и потерял 1 млн рублей

Жертвой мошенников оказался 59-летний предприниматель.

В Калининграде 59-летний предприниматель, мечтая о покупке нового автомобиля, нашел в мессенджере объявление о доставке машин из Европы. Он присмотрел модель себе и связался с автором заманчивого предложения. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, общаться мужчины продолжили в личных сообщениях, что оказалось первой ошибкой.

В переписке быстро обсудили условия сделки, стоимость и сроки доставки автомобиля Dacia Duster. Клиент оплатил 980 тысяч рублей. Увы, после перевода денег «специалист» перестал выходить на связь, а обещанный автомобиль так и не доставили в Калининград.

Заведено уголовное дело, мошенников ищут.