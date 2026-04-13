26 человек заразились мышиной лихорадкой в Нижегородской области

Это острое инфекционное заболевание, которое передается человеку от грызунов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области с января 2026 года зарегистрировано 26 случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, более известной как мышиная лихорадка. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.

Показатель текущего года оказался ниже прошлогоднего — за аналогичный период 2025 года специалисты зафиксировали 43 случая. Однако из-за аномально теплой весны сезон заболеваемости начался раньше обычного. Основной подъем, по прогнозам эпидемиологов, ожидается в мае, когда нижегородцы массово отправятся на дачные участки и приступят к весенней уборке территорий.

Мышиная лихорадка — это острое инфекционное заболевание, которое передается человеку от грызунов. Патогенная микрофлора содержится в выделениях крыс и мышей, затем вместе с пылью и почвой попадает на кожу и в дыхательные пути во время дачных работ, копания земли или отдыха на природе. Через грязные руки возбудители проникают в организм, поражая кровеносные сосуды и почки. Среди основных симптомов — высокая температура, кожные высыпания, слабость, недомогание и нарушение выделительной функции. Специалисты призывают нижегородцев соблюдать меры предосторожности при работе на участках и не пренебрегать гигиеной.