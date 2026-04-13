26 человек заразились мышиной лихорадкой в Нижегородской области

Мышиная лихорадка — это острое инфекционное заболевание, которое передается человеку от грызунов. Патогенная микрофлора содержится в выделениях крыс и мышей, затем вместе с пылью и почвой попадает на кожу и в дыхательные пути во время дачных работ, копания земли или отдыха на природе. Через грязные руки возбудители проникают в организм, поражая кровеносные сосуды и почки. Среди основных симптомов — высокая температура, кожные высыпания, слабость, недомогание и нарушение выделительной функции. Специалисты призывают нижегородцев соблюдать меры предосторожности при работе на участках и не пренебрегать гигиеной.