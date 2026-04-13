«Радио Судного дня» передало третье сообщение за день

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Третий сигнал прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», в понедельник.
Новое сообщение зафиксировано в 16.02 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал «Китайский».
Ранее Telegram-канал «УВБ-76 логи» зафиксировал сообщения «Люсоштоф» и «Ассамблея».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».