«Радио Судного дня» передало третье сообщение за день

«Радиостанция Судного дня» передала сигнал «Китайский».

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Третий сигнал прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», в понедельник.

Новое сообщение зафиксировано в 16.02 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал «Китайский».

Ранее Telegram-канал «УВБ-76 логи» зафиксировал сообщения «Люсоштоф» и «Ассамблея».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».