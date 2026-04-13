Нижегородцам показали, как строится дублер проспекта Гагарина

На данный момент в активной стадии находятся работы по 2-й и 3-й очередям строительства дублера. Рабочие уже уложили 7,4 км асфальта, построили путепровод в составе развязки с трассой Р-158 и открыли для движения участок федеральной дороги протяженностью 1,2 км. Кроме того, было переустроена почти половина всех инженерных коммуникаций.Напомним, что дублер Гагарина протянется от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Строительство пройдет в три очереди, а протяженность магистрали составит 12,5 км. Новая дорога существенно разгрузит проспект Гагарина и Мызинский мост. По директивным срокам, завершение строительства магистрали запланировали на 2028 год, однако есть все условия для досрочной сдачи проекта. Реализация проекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «КСК № 11».