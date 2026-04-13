В Казани начнут ремонтировать 24 исторических здания в 2026 году

В Казани продолжается масштабная программа восстановления объектов культурного наследия. В 2026 году разрешения на реставрационные работы выданы для 24 зданий в Вахитовском и Приволжском районах, половина из которых — новые проекты.
Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул, что сохранение исторического центра стало системной задачей, в которую вовлечены не только власти, но и бизнес, и неравнодушные жители.
Среди ключевых объектов — здание Восточного клуба конца XIX века, где размещается Театр юного зрителя, и свечной завод братьев Крестовниковых на берегу озера Кабан, концепция обновления которого стала финалистом престижной премии «Золотой Трезини». Также реставрация затронет усадьбу Сапугольцевой, дом рождения Николая Баумана и гостиницу Дворянского собрания, где в разное время останавливались Пушкин и Шаляпин. Завершение работ по всем объектам исторического квартала запланировано на 2028 год.
Особое внимание уделяется не только внешнему восстановлению, но и адаптации памятников под современные нужды. Так, на территории бывшей швейной фабрики «Адонис» формируется креативный кластер, а в здании Госкомитета по тарифам после ремонта сохранится историческая память о штабе обороны 1918 года.