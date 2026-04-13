В Казани начнут ремонтировать 24 исторических здания в 2026 году

Среди ключевых объектов — здание Восточного клуба конца XIX века, где размещается Театр юного зрителя, и свечной завод братьев Крестовниковых на берегу озера Кабан, концепция обновления которого стала финалистом престижной премии «Золотой Трезини». Также реставрация затронет усадьбу Сапугольцевой, дом рождения Николая Баумана и гостиницу Дворянского собрания, где в разное время останавливались Пушкин и Шаляпин. Завершение работ по всем объектам исторического квартала запланировано на 2028 год.