В Новодвинске Архангельской области благоустроят общественную территорию

Территорию у городского парка «Над рекой» благоустроят в Новодвинске Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
«Парк “Над рекой” — реализованный проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь уже появились пешеходные дорожки, скамейки, подвесные качели, деревянные видовые площадки на реку и удобный спуск к воде», — сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
В этом году на обновляемом пространстве появятся новые тротуары, детский игровой комплекс, качели, скамейки для отдыха, а также современное уличное освещение и видеонаблюдение. Кроме того, на территории высадят деревья и кустарники. По итогам благоустройства зеленую зону городского парка «Над рекой» и скейт-парк соединит современное комфортное пространство для всесезонного отдыха жителей всех возрастов.
«Специалисты подрядчика уже зашли на объект и приступили к подготовительным работам. Они выполняют демонтаж старого пешеходного покрытия и элементов детской площадки. Завершить все запланированные мероприятия на территории необходимо уже в этом году», — подчеркнул министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Поташев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.