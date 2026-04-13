Антимонопольщики Волгограда 72-й раз наказали недобросовестного поставщика

В Волгоградской области антимонопольная служба вновь внесла компанию ООО «Профиклевер» в реестр недобросовестных поставщиков. Это произошло после того, как фирма не выполнила свои обязательства по контракту с Волгоградским областным клиническим онкологическим диспансером, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное УФАС.
Компания должна была поставить медицинские изделия, но не справилась с задачей. Товар не доставили в полном объеме и не соблюли ключевые условия контракта. Это привело к тому, что пациенты и врачи могли столкнуться с дефицитом необходимых средств.
Волгоградское УФАС тщательно изучило обращение от онкодиспансера и приняло решение о включении сведений об ООО «Профиклевер» в «черный список» на целых два года. Это означает, что в течение этого срока компания не сможет участвовать в государственных закупках. Для ООО это уже семьдесят второй случай попадания реестр в различных регионах России.