Еще одна группа нижегородских добровольцев отправилась в войска БПЛА

Очередная группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода на службу в войска беспилотных систем ВС РФ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Один из добровольцев до заключения контракта работал шеф-поваром в ресторане в Иркутске. Однако мужчина решил сменить сферу деятельности и отправиться в зону СВО в качестве оператора беспилотников.
В правительстве напомнили, что контракт на службу в войсках БПЛА заключается сроком на один год. С 1 апреля размер единовременной выплаты составляет 2,1 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей. Допвыплаты установлены за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника.
