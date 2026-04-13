Еще одна группа нижегородских добровольцев отправилась в войска БПЛА

Очередная группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода на службу в войска беспилотных систем ВС РФ.

Источник: Живем в Нижнем

Очередная группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода на службу в войска беспилотных систем ВС РФ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Один из добровольцев до заключения контракта работал шеф-поваром в ресторане в Иркутске. Однако мужчина решил сменить сферу деятельности и отправиться в зону СВО в качестве оператора беспилотников.

В правительстве напомнили, что контракт на службу в войсках БПЛА заключается сроком на один год. С 1 апреля размер единовременной выплаты составляет 2,1 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей. Допвыплаты установлены за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» запустит новые меры поддержки нижегородских ветеранов СВО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше