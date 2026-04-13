Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси мать семерых несовершеннолетних детей лишена родительских прав

Мать семерых детей лишили родительских прав в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси мать семерых несовершеннолетних детей лишена родительских прав. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Пинская межрайонная прокуратура в интересах семерых несовершеннолетних детей, чья мать не смогла справиться с зависимостью от алкогольных напитков и начать должным образом выполнять обязанности по воспитанию, обратилась в суд с исковым заявлением о лишении ее родительских прав.

С января 2024 года в отношении детей многократно проводилось социальное расследование. В апреле несовершеннолетние были признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны у матери.

Представители учреждения образования вместе с сотрудниками прокуратуры неоднократно посещали семью. Была обнаружены критерии и показатели социально опасного положения детей.

«Как показали проверки, мать фактически самоустранилась от воспитания и содержания своих детей: дома не было еды, условия проживания были антисанитарными, а сама женщина злоупотребляла алкоголем с сожителем, не занимаясь развитием детей», — сообщили в ведомстве.

Женщину вместе с сожителем неоднократно заставали в состоянии алкогольного опьянения, дети находились без присмотра.

Работа, которая проводилась, не дала результатов. Женщина и далее продолжала злоупотреблять спиртным, уклонялась от лечения и работы, не уделяла детям внимания. По причине прогулов у нее накопилась задолженность по возмещению расходов, которые были затрачены на содержание детей. Сумма оказалась более 8000 рублей.

Также асоциальный образ жизни привел и к образованию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Суд Пинского района и Пинска удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и лишил белоруску родительских прав в отношении ее семерых детей.

