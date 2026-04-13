В Беларуси мать семерых несовершеннолетних детей лишена родительских прав. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.
Пинская межрайонная прокуратура в интересах семерых несовершеннолетних детей, чья мать не смогла справиться с зависимостью от алкогольных напитков и начать должным образом выполнять обязанности по воспитанию, обратилась в суд с исковым заявлением о лишении ее родительских прав.
С января 2024 года в отношении детей многократно проводилось социальное расследование. В апреле несовершеннолетние были признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны у матери.
Представители учреждения образования вместе с сотрудниками прокуратуры неоднократно посещали семью. Была обнаружены критерии и показатели социально опасного положения детей.
«Как показали проверки, мать фактически самоустранилась от воспитания и содержания своих детей: дома не было еды, условия проживания были антисанитарными, а сама женщина злоупотребляла алкоголем с сожителем, не занимаясь развитием детей», — сообщили в ведомстве.
Женщину вместе с сожителем неоднократно заставали в состоянии алкогольного опьянения, дети находились без присмотра.
Работа, которая проводилась, не дала результатов. Женщина и далее продолжала злоупотреблять спиртным, уклонялась от лечения и работы, не уделяла детям внимания. По причине прогулов у нее накопилась задолженность по возмещению расходов, которые были затрачены на содержание детей. Сумма оказалась более 8000 рублей.
Также асоциальный образ жизни привел и к образованию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Суд Пинского района и Пинска удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и лишил белоруску родительских прав в отношении ее семерых детей.
Ранее в Беларуси учащаяся колледжа получила долг за коммуналку 21 000 рублей.
Тем временем в Беларуси многодетная мать получила счет за газ 700 рублей за месяц.
Кроме того, милиция объявила рейды по предприятиям и вузам из-за поведения иностранцев.