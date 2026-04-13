Роскосмос запустил сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

«Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Это делает отрасль более открытой и технологичной. Сегодня пилотируемая космонавтика стала настоящим драйвером цифровых инноваций: вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов. Теперь подать заявление можно онлайн через портал “Госуслуги” — это упрощает путь к мечте для тысяч молодых специалистов. Мы омолаживаем отрасль, внедряем современные технологии и создаем будущее, где цифровые сервисы — стандарт для всей космической индустрии», — заявил генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.