Роскосмос запустил сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

Подать документы для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса можно с 12 апреля на портале «Госуслуги». Заявления принимаются до 30 июня 2026 года включительно, сообщили в корпорации.
В процессе приема заявлений подобная цифровая услуга используется впервые и упрощает процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов, где специальная комиссия ведет приемную кампанию.
«Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Это делает отрасль более открытой и технологичной. Сегодня пилотируемая космонавтика стала настоящим драйвером цифровых инноваций: вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов. Теперь подать заявление можно онлайн через портал “Госуслуги” — это упрощает путь к мечте для тысяч молодых специалистов. Мы омолаживаем отрасль, внедряем современные технологии и создаем будущее, где цифровые сервисы — стандарт для всей космической индустрии», — заявил генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Требования к будущим космонавтам: гражданство РФ, возраст до 35 лет включительно, высшее образование, высокая физическая выносливость, психическая устойчивость и ряд других критериев, ознакомиться с которыми можно по ссылке. После подачи заявления на портале «Госуслуги» кандидату необходимо пройти очный отбор, медосмотр, собеседование и сдачу нормативов в Центре подготовки космонавтов.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.