ВС назвал взыскания, лишающие пенсионеров средств на жизнь, недопустимыми

«Судебная коллегия по гражданским делам указала, что исполнительное производство осуществляется на принципах неприкосновенности минимума имущества (денежных средств), необходимого для существования должника и членов его семьи. Пенсионный орган, обладая сведениями о размере получаемой заявительницей страховой пенсии по старости и об отсутствии у нее иного дохода, производил удержания в размере, не сохраняющем соответствующий уровень дохода для обеспечения жизнедеятельности, в связи с чем действия пенсионного органа признаны незаконными», — рассказали в пресс-службе.