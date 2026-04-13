На Волгоградскую область надвигается буря

Волгоградцев просят быть осторожнее — возможны повреждения линий электропередач.

Целый комплекс неблагоприятных погодных условий надвигается на Волгоградскую область. В течение 13 и 14 апреля жителям региона предстоит пережить ливни и грозу, град и штормовой ветер, сообщает РИАЦ.

Волгоградцев просят быть осторожнее — возможны повреждения линий электропередач. Ни в коем случае нельзя подходить к оборванным проводам — это может быть смертельно опасным. Также следует держаться подальше от старых деревьев, рекламных и других слабо укрепленных конструкций — они могут рухнуть.

Не исключены и повреждения кровель.

Иными словами, в эти дни лучше не появляться лишний раз на улице, а в квартирах и домах закрыть окна. Автомобили же по возможности следует оставлять в гаражах или на стоянках подальше от деревьев.

По данным специалистов Волгоградского ЦГМС, температура воздуха ночью будет держаться в областном центре в районе +3…+5º, днем — +7…+9º. Между тем в городе уже поспешили отключить отопление.

На территории области при прояснении может похолодать до 0º, днем потеплеет до +5…+10º, на юге — до +10…+12º.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что к сбросу воды в режиме спецпопуска приступила с 11 апреля Волжская ГЭС.