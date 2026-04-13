Рекорды и яркие моменты: чем запомнится миссия Artemis II

Исторические первые.
Специалист миссии Кристина Кох — первая женщина на орбите Луны, пилот Виктор Гловер — первый афроамериканец в таком полете, а специалист миссии Джереми Хансен — первый канадец и первый неамериканец в экипаже лунной миссии.
Дальше чем полвека назад.
6 апреля Artemis II достигла расстояния более 252 тыс. миль (около 405 тыс. км) от Земли и установила новый рекорд для пилотируемых полетов. Предыдущий максимум — 248 тыс. миль был установлен экипажем Apollo 13 в 1970 году.
Привет из прошлого.
В день установления рекорда экипаж получил архивное обращение от командира «Аполлона-13» Джима Ловелла, записанное незадолго до его смерти в 2025 году. «Добро пожаловать в мой старый район», — прозвучало в записи.
Солнечное затмение и 40 минут тишины.
Во время облета Луны 7 апреля экипаж наблюдал солнечное затмение — эффект, при котором Луна полностью закрыла Солнце от корабля.
Затем корабль ушел за обратную сторону спутника. Экипаж потерял связь с Землей почти на 40 минут — ситуация была штатной, связанной с особенностью траектории. Перед отключением связи Гловер сказал: «Увидимся на другой стороне». Эта фраза стала одним ключевых лозунгов миссии.
Кратеры с личной историей.
Экипаж предложил назвать два небольших кратера на Луне, Integrity — в честь корабля миссии и Carroll — в память о супруге капитана корабля Рида Уайзмана, умершей от рака в 2020 году.
Неисправности на борту.
Самым обсуждаемым эпизодом миссии Artemis II осталась неисправность бортового туалета Orion. Система сначала дала сбой после старта, затем проблема повторилась уже на пути к Луне: инженеры предполагали, что причина — ледяная пробка в канализационной трубе, ведущей за борт. Экипажу пришлось временно перейти на резервные средства и переориентировать корабль так, чтобы Солнце растопило лед.
Во время миссии Artemis II астронавты также столкнулись с программным сбоем: Уайзман пожаловался на неработающий Microsoft Outlook. Центр управления удаленно подключился к компьютеру и перезагрузил почту.
Задачей миссии было проверить все системы перед следующими этапами программы. Artemis II должна показать, готов ли Orion к полетам с людьми на борту в дальний космос.
iPhone на борту.
Часть фото и видео экипаж снял на iPhone 17 Pro Max. Использование этого устройства — показатель, насколько изменилась технологическая база: подобные гаджеты теперь дополняют профессиональные камеры даже в космосе.
Космический рацион и бесплатная реклама.
Рацион на десять дней включал почти 200 блюд: от говяжьей грудинки до макарон с сыром и кукурузных лепешек. В меню также было больше 40 чашек кофе.
А одним из самых вирусных моментов стала банка Nutella, проплывшая по кабине в невесомости во время трансляции. Компания прокомментировала эпизод: «Для нас большая честь, что наше изделие пролетело дальше, чем любая другая шоколадно-ореховая паста в истории».