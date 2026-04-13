Рекорды и яркие моменты: чем запомнится миссия Artemis II

Самым обсуждаемым эпизодом миссии Artemis II осталась неисправность бортового туалета Orion. Система сначала дала сбой после старта, затем проблема повторилась уже на пути к Луне: инженеры предполагали, что причина — ледяная пробка в канализационной трубе, ведущей за борт. Экипажу пришлось временно перейти на резервные средства и переориентировать корабль так, чтобы Солнце растопило лед.