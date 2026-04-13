Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо судей в Воронежской области готовятся сложить полномочия

15 апреля квалификационная коллегия рассмотрит заявления об уходе.

Источник: Комсомольская правда

На предстоящем заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области, которое намечено на 15 апреля, будут рассматриваться сразу четыре заявления о досрочном прекращении полномочий. Соответствующая повестка появилась в открытом доступе 10 апреля.

Наиболее значимая кадровая перемена ожидается в Рамонском районном суде. Его председатель Михаил Федосов принял решение покинуть пост. Последним рабочим днем он выбрал 30 апреля. Михаил Федосов был назначен председателем в ноябре 2021 года, а до этого на протяжении шести лет работал судьей в Коминтерновском районном суде Воронежа.

Второе заявление поступило от Натальи Жуковской, которая служит в Богучарском районном суде. За ее плечами — внушительный стаж: ее карьера стартовала ещё в 2003 году. Она даже возглавляла Богучарский районный суд в качестве председателя.

Третья возможная отставка намечена на 23 апреля. В этот день может покинуть должность судья Новоусманского районного суда Мария Нестерова. Кроме того, 11 мая свои полномочия досрочно сложит мировая судья Левобережного района Воронежа Ирина Садчикова.