Четверо судей в Воронежской области готовятся сложить полномочия

На предстоящем заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области, которое намечено на 15 апреля, будут рассматриваться сразу четыре заявления о досрочном прекращении полномочий. Соответствующая повестка появилась в открытом доступе 10 апреля.
Наиболее значимая кадровая перемена ожидается в Рамонском районном суде. Его председатель Михаил Федосов принял решение покинуть пост. Последним рабочим днем он выбрал 30 апреля. Михаил Федосов был назначен председателем в ноябре 2021 года, а до этого на протяжении шести лет работал судьей в Коминтерновском районном суде Воронежа.
Второе заявление поступило от Натальи Жуковской, которая служит в Богучарском районном суде. За ее плечами — внушительный стаж: ее карьера стартовала ещё в 2003 году. Она даже возглавляла Богучарский районный суд в качестве председателя.
Третья возможная отставка намечена на 23 апреля. В этот день может покинуть должность судья Новоусманского районного суда Мария Нестерова. Кроме того, 11 мая свои полномочия досрочно сложит мировая судья Левобережного района Воронежа Ирина Садчикова.