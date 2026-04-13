Организатора школьного питания в Красноярске оштрафовали на 1 млн рублей

Директора красноярского «Кулинара» оштрафовали на 1 млн рублей за недокорм школьников. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
67-летняя руководитель компании, много лет занимавшейся организацией питания в школах, заключила контракты на горячие завтраки и обеды для учащихся красноярских школ № 155, № 133, гимназии № 16 и лицея № 28.
По закону края установлена фиксированная стоимость продуктового набора и наценка на приготовление — 13%. Также предусмотрено примерное меню с точным весом каждого блюда в граммах.
Однако директор фирмы решила иначе. Порции стали меньше положенных норм, а счета оплачивались полностью. Главный бухгалтер по её указанию составлял меню с завышенной наценкой и урезанными порциями. Повара готовили по этим меню, экономя продукты, а оплату получали за полный объём. Экспертиза подтвердила разницу между заявленной стоимостью и реальной себестоимостью. Ущерб составил почти 860 тысяч рублей.
В суде директор свою вину не признала, заявив, что действовала в интересах предприятия, а превышение наценки — обычная предпринимательская деятельность.
Суд признал её виновной в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) и приговорил к штрафу в 1 миллион рублей. Кроме того, женщина обязана возместить бюджету причинённый ущерб.
