Александр Медведев рассказал, почему главный трофей КХЛ носит имя Гагарина

Юрий Гагарин — первый человек, покоривший космос, — стал символом не только научных, но и спортивных достижений. В честь него назван Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основатель и первый президент КХЛ, Александр Медведев, рассказал «Петербургскому дневнику» о том, почему именно Юрий Гагарин вдохновил на создание этого приза.
Юрий Гагарин вёл активный образ жизни и увлекался спортом: лёгкой атлетикой, лыжами, баскетболом и хоккеем. Хоккей даже стал частью подготовки космонавтов: он помогал развивать у космонавтов собранность, точность и умение быстро принимать решения. В 1960 году в Звёздном городке была создана команда космонавтов, капитаном которой стал Юрий Гагарин. Он умел сплачивать коллектив и вдохновлять товарищей.
Фотографии Юрия Гагарина с клюшкой и коньками стали символом его спортивного духа. На одной из таких фотографий, сделанных фотокорреспондентом Борисом Смирновым в 1963 году, Гагарин запечатлён в свитере с надписью «Наши». В тот день в Звёздном городке состоялся товарищеский матч между сборной Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи и командой космонавтов.
По воспоминаниям фотографа, оба коллектива вышли на лёд в одинаковой форме. Тогда Юрий Гагарин взял кусок мела и написал на груди каждого игрока своей команды слово «Наши». Эта фотография стала символом дружбы и спортивного единства.
В феврале 2008 года была создана Континентальная хоккейная лига (КХЛ) для объединения сильнейших команд России, бывшего СССР, Европы и Азии. Инициатива принадлежала Александру Медведеву, главе совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА — именно он и стал первым президентом лиги.
После выбора трофея, появилась идея назвать Кубок именем значимого человека. Медведев хотел, чтобы этот приз символизировал высшие достижения в спорте и жизни. Обсуждали несколько вариантов, включая легенд нашего хоккея, знаменитых тренеров и игроков: Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Аркадия Чернышёва, Валерия Харламова. Позднее их именами было решено назвать дивизионы КХЛ.
После обсуждений было решено выбрать имя человека, известного далеко за пределами страны. Выбор пал на Юрия Гагарина.
«Имя Гагарина предложил я. О том, что Юрий Алексеевич любил хоккей, играл в него, я знал от своего отца. Он был авиатором, служил в Звездном городке, видел, как Гагарин и другие космонавты играли, и рассказывал это мне. Имя Гагарина известно всему миру. Это символ высших достижений во всех сферах: в науке, технике и спорте», — поделился Александр Медведев.
Масса кубка составляет 19 килограммов, высота — 84,5 сантиметра. Он изготовлен из серебра 925-й пробы ювелиром Владимиром Майзелем. За время существования КХЛ 8 клубов становились обладателями Кубка Гагарина, в том числе дважды петербургский СКА (2015, 2017). Первым обладателем Кубка Гагарина стал «Ак Барс» из Казани. Приз был вручен 12 апреля 2009 года, в День космонавтики, что стало еще одним символом связи спорта и науки.