Экс-супруга блогера Лерчек приговорили к семи годам колонии

«Признать Чекалина Артёма Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (“Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов”), и назначить подсудимому 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 194,5 млн рублей. Взять под стражу в зале суда», — следует из приговора.