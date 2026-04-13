Что можно и нельзя делать в этот праздник

19 апреля 2026 года — Антипасха. Это первое воскресенье после Светлого Христова Воскресения, которое логически завершает пасхальную неделю и служит как бы «вторым акцентом» праздника: оно стоит в календаре напротив самой Пасхи, подчёркивая и продолжая её радость. Греческая приставка «анти-» здесь означает не противостояние, а «вместо» или «напротив».
Как провести Антипасху-2026?
Богослужение Антипасхи посвящено евангельскому событию, произошедшему на восьмой день после Воскресения Христова. Апостол Фома отсутствовал при первом явлении воскресшего Христа и усомнился в рассказе братьев-апостолов. Он сказал, что поверит только тогда, когда лично увидит Спасителя. Спустя восемь дней Христос снова явился ученикам уже при Фоме. Потрясённый апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28).
В этот день приветствуются народные забавы, радостные встречи с друзьями и соседями, хороводы под открытым небом и совместное пение.
Это благоприятный момент для сватовства и знакомства с родителями избранника или избранницы. Молодёжь издавна использовала этот день, чтобы заявить о своих чувствах и получить благословение на создание семьи.
Хорошая традиция — навестить старшее поколение: родителей, бабушек, дедушек, других родственников. Совместная трапеза и душевный разговор помогут сохранить теплоту отношений между поколениями.
Что за праздник «Красная горка»?
Красная горка — это народное, дохристианское название того же дня. Оно связано с весенними традициями восточных славян:
«Красная» на старославянском означало не только цвет, но и «красивая», «светлая», «радостная». «Горка» — возвышенное место, где после схода снега и паводков собирались люди для праздничных гуляний, хороводов и игр.
С принятием христианства этот обычай не исчез, а гармонично вписался в церковный календарь: праздник весны стал отмечаться не по природным признакам, а в привязке к Пасхе.
На Руси сложилась добрая традиция: именно на Красную горку чаще всего играли свадьбы. Это объясняется просто: во время Великого поста и Светлой седмицы венчания не совершаются, а Антипасха — первый день, когда таинство брака снова разрешено.
Так духовная радость Воскресения соединилась с народной радостью обновления природы и начала новой жизни.
Что нельзая делать на Антипасху-2026?
Народная мудрость предостерегает от чрезмерного шума и громких разговоров: считается, что это может отпугнуть благополучие и привлечь неприятности.
День не подходит для споров и выяснения отношений. По поверьям, обида, нанесённая в Красную горку, может надолго испортить отношения с близкими.
Лучше отложить физически сложную работу, ремонт, запуск важных проектов. Считалось, что труд в этот праздник не принесёт пользы, а лишь истощит силы.
Не рекомендуется рубить деревья, ломать ветви или повреждать растения — в народе верили, что это может негативно сказаться на будущем урожае и погодных условиях.
Если кто-то просит о поддержке — моральной или материальной — постарайтесь не отказывать. Считалось, что проявленное милосердие в этот день возвращается сторицей.
Не стоит выносить из дома мусор или проводить генеральную уборку: по старинным представлениям, вместе с ним можно «вымыть» из жилища покой и достаток.