Что можно и нельзя делать в этот праздник

Богослужение Антипасхи посвящено евангельскому событию, произошедшему на восьмой день после Воскресения Христова. Апостол Фома отсутствовал при первом явлении воскресшего Христа и усомнился в рассказе братьев-апостолов. Он сказал, что поверит только тогда, когда лично увидит Спасителя. Спустя восемь дней Христос снова явился ученикам уже при Фоме. Потрясённый апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28).