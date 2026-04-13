В Москве возбудили дело против девушки, сделавшей кальян на куличе

В Москве возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих, сообщил Следственный комитет. Как передает ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов, по делу проходит гражданка, которая сделала кальян на пасхальном куличе и выложила видеозапись с ним в Сеть.
По данным следствия, фигурантка, находясь в заведении на улице Сретенка в Москве, «в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу».
В ведомстве уточнили, что происходящее обвиняемая фиксировала на видео, после чего опубликовала его в социальных сетях. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, до года лишения свободы). В ближайшее время ее доставят в следственный отдел на допрос.
В феврале по ст. 148 осудили комика Артемия Останина из-за выступлений с воображаемым диалогом с Иисусом Христом. По совокупности преступлений (его также осудили по статье о возбуждении ненависти) Останину назначили пять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб.
