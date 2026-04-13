Как отмечать Антипасху-2026? Что можно и нельзя делать в этот праздник

Народная мудрость предостерегает от чрезмерного шума и громких разговоров: считается, что это может отпугнуть благополучие и привлечь неприятности. День не подходит для споров и выяснения отношений. По поверьям, обида, нанесённая в Красную горку, может надолго испортить отношения с близкими. Лучше отложить физически сложную работу, ремонт, запуск важных проектов. Считалось, что труд в этот праздник не принесёт пользы, а лишь истощит силы. Не рекомендуется рубить деревья, ломать ветви или повреждать растения — в народе верили, что это может негативно сказаться на будущем урожае и погодных условиях. Если кто-то просит о поддержке — моральной или материальной — постарайтесь не отказывать. Считалось, что проявленное милосердие в этот день возвращается сторицей.