Уровень рождаемости в Крыму превышает общероссийский показатель

В Крыму насчитывается около 38 тысяч многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму растет рождаемость и становится больше многодетных семей, сообщила председатель Комитета Госсовета Республики Крым по социальной политике Жанна Хуторенко в эфире телеканала «Миллет».

«Изменения в действующем законодательстве, над которыми стали работать еще с прошлого года, дали положительный эффект», — отметила Хуторенко.

По ее словам, уровень рождаемости в республике превышает средний показатель по стране. Сейчас в Крыму проживает порядка 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 140 тысяч детей. С 2014 года число таких семей выросло почти в 2,5 раза.

Хуторенко отметила значимость социальных программ для семей. Среди них — бесплатный проезд для детей, льготы на оплату ЖКХ и соцконтракт, который помогает семьям с детьми приобретать мебель или бытовую технику.

