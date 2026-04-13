В Ростовской области отремонтируют 1,6 км дороги Миллерово — Вешенская

В Миллеровском районе Ростовской области в 2026 году отремонтируют участок автодороги город Миллерово — станица Вешенская. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», говорится на сайте донского правительства.
Подрядчик — ООО «Т-Транс». После подготовительных работ на отрезке пути в 1,6 км — от хутора Титова до хутора Потапова — должны привести в дорядок дорожное покрытие, укрепить обочины и нанести новую разметку из термопластика. Все эти задачи планируют завершить до конца августа 2026 года.
— О необходимости ремонта дорог не раз говорили сами жители. Качественный ремонт — вклад в повышение качества жизни людей, в устойчивое развитие всего района, — подчеркнул депутат Законодательного Собрания Ростовской области Павел Бережной.
На ремонт выделят более 22,4 млн рублей.
— Эта дорога крайне важна для жителей Миллеровского района. Она улучшит качество ежедневных поездок для тысяч сельских жителей и повысит безопасность движения на участке, соединяющем Миллерово и Вешенскую, — добавила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
