В Ростовской области отремонтируют 1,6 км дороги Миллерово — Вешенская

Подрядчик — ООО «Т-Транс». После подготовительных работ на отрезке пути в 1,6 км — от хутора Титова до хутора Потапова — должны привести в дорядок дорожное покрытие, укрепить обочины и нанести новую разметку из термопластика. Все эти задачи планируют завершить до конца августа 2026 года.