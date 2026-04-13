Спасибо за космос! Как в Прикамье поддерживают ракетостроителей

В Пермском крае прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов предприятия «Протон-ПМ» поздравил губернатор Дмитрий Махонин. Трогательную акцию «Спасибо за космос!» организовала партия «Единая Россия»: активисты движения «Молодая гвардия» вручили ракетостроителям памятные открытки и провели яркий флешмоб, выстроив из участников слова «Мы первые».
Достойны уважения.
«Пермякам есть чем гордиться: к освоению и изучению космоса регион имеет самое непосредственное отношение. Достаточно вспомнить лишь несколько фактов. 25 марта 1961 г. (незадолго до полёта Юрия Гагарина) именно у нас приземлилась одна из собак-космонавтов Звёздочка. А в марте 1965 г. в Прикамье совершил посадку космический корабль “Восход-2”, — отметили организаторы праздника. — Без всякого преувеличения, Пермский край — космический оплот России. Работа ракетостроителей важна для имиджа страны и науки».
Предприятие «Протон-ПМ» активно развивается. В начале 2025 г. ввели в эксплуатацию новый корпус. Там расположились современные цехи и уникальное оборудование отечественного производства. Отрасль остаётся в тренде импортозамещения и стимулирует развитие Пермского края в целом.
Под знаком промышленности.
Во время форума «Единой России» с говорящим названием «Есть результат» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин объявил, что 2026 год будет Годом пермской промышленности.
«Наш лозунг, наш девиз: от недр до космоса. Мы понимаем, что в Пермском крае производится абсолютно всё, — подчеркнул глава региона. — Всё, что нам надо, мы произведём, добудем, переработаем, создадим, сконструируем».
Сенатор Вячеслав Григорьев — выпускник Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, служил здесь в ракетной дивизии. Поэтому он не понаслышке знает, какой вклад Прикамье вносит в развитие космической отрасли.
«Для многих жителей края космос — это стиль жизни. Это то, чему они отдают своё время и свои сердца, — отметил Вячеслав Григорьев. — У нас создана уникальная ситуация: в регионе есть и инженерная школа, и современное производство, и система профессиональной подготовки кадров. А “Единая Россия” обеспечивает в бюджете выполнение всех стратегических задач в космической сфере, потому что это обороноспособность страны, её стабильность и развитие».
При этом можно быть уверенными, что традиции не прервутся. Спрос у молодых людей на работу в этой сфере стабильно высокий. Порой конкурс на некоторые специальности достигает 40 человек на место.
Связать свою жизнь с ракетостроением мечтает и студентка второго курса авиационного техникума Александра Балуева. Вместе с активистами партии она побывала на предприятии «Протон-ПМ».
«Я ещё больше загорелась желанием работать здесь и приносить пользу», — поделилась впечатлениями Александра.
На самом предприятии рады такому интересу со стороны молодёжи.
«Преемственность поколений — это очень важно, ведь за космосом будущее. И мы должны обеспечивать это будущее на территории родного края», — отметил специалист предприятия «Протон-ПМ» Виталий Остер.
В адрес работников и предприятия прозвучало много тёплых слов, в том числе со стороны молодёжного крыла партии «Единая Россия».
«Космос — это не только история, но и экономика региона на долгие годы вперёд, рабочие места, основа стабильного развития и качества жизни людей, — сказал молодогвардеец Владимир Болотов. — Тем, кто вносит вклад в развитие пермского ракетостроения, мы говорим: “Спасибо за космос!”».