Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число официальных пляжей в Самарской области вырастет до 64

Пляжей в Самарской области станет больше.

В этом сезоне в Самарской области станет больше официальных пляжей. Их число увеличится до 64, рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов 13 апреля.

В 2025 году в регионе было 48 официальных пляжей, то есть число мест отдыха у воды вырастет сразу на 16. Власти планируют придать официальный статус локациям, которые раньше использовали для «дикого» отдыха.

Новые пляжи, в основном, оборудуют в сельских районах, в Самаре делать новые пляжи не планируют. А подготовка к пляжному сезону, между тем, уже идет, в Самаре для этого задействовали новую спецтехнику. На пляжах обещают сделать спуски для маломобильных граждан.