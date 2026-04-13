Число официальных пляжей в Самарской области вырастет до 64

В этом сезоне в Самарской области станет больше официальных пляжей. Их число увеличится до 64, рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов 13 апреля.
В 2025 году в регионе было 48 официальных пляжей, то есть число мест отдыха у воды вырастет сразу на 16. Власти планируют придать официальный статус локациям, которые раньше использовали для «дикого» отдыха.
Новые пляжи, в основном, оборудуют в сельских районах, в Самаре делать новые пляжи не планируют. А подготовка к пляжному сезону, между тем, уже идет, в Самаре для этого задействовали новую спецтехнику. На пляжах обещают сделать спуски для маломобильных граждан.