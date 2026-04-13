Гостья из Гусева украла 57 тысяч у 72-летней подруги во время застолья

Источник: Янтарный край

В Калининградской области следователи МО МВД России «Гусевский» закончили расследование дела 51-летней жительницы Гусева. Её обвиняют в краже с банковского счёта — пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Всё случилось в январе 2026 года. Обвиняемая была в гостях у своей 72-летней приятельницы. За столом, пока пенсионерка не смотрела, женщина незаметно взяла её телефон и с помощью смс-команд перевела себе больше 57 тысяч рублей. Деньги потратила на себя.

Прокурор уже подписал обвинительное заключение, дело ушло в суд. По этой статье максимум — шесть лет лишения свободы. Пенсионерке деньги пока не вернули. Судьи решат, сколько лет гостья проведёт за решёткой за то, что злоупотребила доверием и застольем.