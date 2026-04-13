В УФСИН Самарской области протестировали робота-патрульного

Источник: РБК

В двух исправительных колониях Самарской области реализовали пилотный проект по внедрению автономного робота-патрульного. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Как уточнили в ведомстве, устройство оснащено современными системами навигации, видеонаблюдения и аналитики. Робот способен самостоятельно патрулировать заданную территорию, фиксировать нарушения установленного режима, оперативно передавать данные и реагировать на нештатные ситуации.

В ходе пилотного проекта специалисты оценили эффективность новой технологии, ее устойчивость к разным условиям эксплуатации, а также совместимость с действующими системами безопасности учреждений.

В УФСИН отметили, что реализация проекта соответствует курсу на цифровую трансформацию и модернизацию уголовно-исполнительной системы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичных больницах начали в пилотном режиме использовать роботов-доставщиков «Яндекса» для перевозки лекарств и образцов крови.

По его словам, сотрудники больниц сначала прошли специальное обучение по использованию роботов и теперь умеют управлять доставкой с помощью смартфонов. Также специалисты проработали все необходимые маршруты с точками остановок и расчетным временем доставки.

