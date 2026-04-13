Садовничего удостоили медали имени Охоцимского за вклад в космические исследования

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий удостоен медали имени Д. Е. Охоцимского. Награду академику вручила председатель Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике Ирина Горячева, передает корреспондент ТАСС с заседания совета по космосу МГУ.
Медаль учреждена в 2022 году Российским национальным комитетом по теоретической и прикладной механике и Институтом прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН. Она присуждается ежегодно на основании открытого конкурса россиянам и зарубежным ученым, внесшим значительный вклад в развитие динамики космических полетов, прикладной небесной механики, робототехники и мехатроники, теории и методов решения прикладных проблем управления, говорится на сайте комитета.
Садовничий, в частности, помог выявить секундное «запаздывание» зрения в космосе, которое стало учитываться при подготовке космонавтов к миссиям. Работа российских исследователей, выполненная под руководством ректора МГУ, была удостоена Государственной премии РФ. Ранее ученые под руководством Садовничего также разработали тренажер, имитирующий невесомость. Это решение было отмечено Государственной премией СССР.
Дмитрий Евгеньевич Охоцимский (1921−2005 гг.) был создателем научной школы в области динамики космического полета, автором фундаментальных трудов в области прикладной небесной механики, робототехники и мехатроники. Охоцимский с 1962 года заведовал кафедрой теоретической механики механико-математического факультета МГУ, был удостоен звания Героя Социалистического Труда, становился лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР.
В МГУ в понедельник проходит расширенное заседание научно-координационного cовета по космосу под председательством Садовничего. В нем участвуют авторы исследований в сфере космоса, академики РАН, студенты профильных факультетов и учащиеся Университетской гимназии МГУ. Повестка заседания включает обсуждение программы космических исследований вуза, в том числе развитие элементов пилотируемой космонавтики, спутниковой программы, систем квантовых космических коммуникаций и запуск космического телескопа «МГУ-275».