Пермское УФАС выявило нарушения в работе регионального оператора ТКО

Пермское управление ФАС России указало на нарушения со стороны АО «Пермский региональный оператор ТКО». Поводом для проверки стала жалоба от ООО «Прогресс», которое занимается обработкой твердых коммунальных отходов в Верещагино. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Региональный оператор выступает заказчиком услуг по обработке ТКО у полигонов, с которыми у него заключены договоры. Расчеты за работу ведутся по регулируемым тарифам, которые утверждаются краевым министерством тарифов. При этом плановая выручка операторов полигонов также устанавливается на региональном уровне и может корректироваться в зависимости от выполнения плановых показателей.
По данным УФАС, АО «ПРО ТКО» самостоятельно включило в договоры с полигонами условие о снижении оплаты в случае недостижения плановых показателей в текущем году. В ведомстве посчитали, что такое решение противоречит законодательству о защите конкуренции и может ущемлять права операторов, занимающихся обработкой отходов.
Антимонопольная служба выдала компании предупреждение и потребовала привести условия договоров в соответствие с законом. В установленный срок региональный оператор устранил выявленные нарушения.