В Казани достроят лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный

Напомним, новый лыжно-биатлонный комплекс был открыт в 2022 году. Строительство обошлось бюджету в 1,25 миллиарда рублей. Объект включает в себя лыжные трассы, стрельбище на 40 коридоров, трибуны и вакс-кабины. На базе оборудовано пять дистанций различной протяженности. Однако практически сразу после открытия комплекс пострадал от сильных ливней: из-за размытия основания три четверти семикилометровой трассы пришлось закрыть на ремонтные работы. Восстановление проходило по гарантии застройщика, дополнительные средства из бюджета не привлекались.