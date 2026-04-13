В Казани достроят лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный

В Казани планируют завершить строительство лыжно-биатлонного комплекса, расположенного в поселке Мирный. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, соответствующий документ появился на сайте Единого государственного реестра заключений. Техническим заказчиком выступает Главстрой РТ.
После капитального ремонта база сможет принимать соревнования высшего уровня под эгидой Союза биатлонистов России. Эти вопросы обсуждались в марте на встрече главы СБР Виктора Майгурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. На предстоящий зимний сезон запланировано сразу два крупных турнира — первенство России среди юниоров и чемпионат страны среди взрослых. Для этого необходимо привести инфраструктуру в порядок, адаптировать комплекс под биатлон, модернизировать оружейную комнату и стрельбище.
Напомним, новый лыжно-биатлонный комплекс был открыт в 2022 году. Строительство обошлось бюджету в 1,25 миллиарда рублей. Объект включает в себя лыжные трассы, стрельбище на 40 коридоров, трибуны и вакс-кабины. На базе оборудовано пять дистанций различной протяженности. Однако практически сразу после открытия комплекс пострадал от сильных ливней: из-за размытия основания три четверти семикилометровой трассы пришлось закрыть на ремонтные работы. Восстановление проходило по гарантии застройщика, дополнительные средства из бюджета не привлекались.