Волонтёры приводят в порядок воинские захоронения к 9 Мая

Для многих россиян годовщина Победы в Великой Отечественной войне остаётся одной из наиболее значимых, сохраняя статус праздника «со слезами на глазах». В апреле и мае тысячи жителей приводят в порядок памятники, обелиски и мемориальные комплексы. Они делают это не для отчётов, а по велению души, чтобы сохранить память о подвиге дедов и прадедов и передать её будущим поколениям.
Вспомнить всех поимённо.
Ежегодно в преддверии 9 Мая в регионе проходят мероприятия, напоминающие о цене, которой досталась Великая Победа, о том, как наши предки сражались за свободу. На донской земле придерживаются важного принципа: ни один подвиг не должен остаться без внимания.
Так, в прошлом году когда страна отмечала 80-летие Победы, Ростовская область сделала немало для её увековечения. Одним из заметных направлений стал проект «Улица героя», инициированный председателем Законодательного собрания Ростовской области, секретарём регионального отделения «Единой России» Александром Ищенко и депутатом Государственной Думы Виктором Водолацким. Благодаря проекту на фасадах зданий появились информационные доски, рассказывающие о людях, чьими именами названы местные улицы.
«Эти таблички станут не только напоминанием о подвигах во время Великой Отечественной войны, но и наглядным живым уроком истории для подрастающего поколения. Мы хотим, чтобы и через 80 лет после войны жители донского края, и прежде всего молодёжь, знали, чьи имена и почему носят их родные и знакомые улицы, хранили эту память в своем сердце и понимали, кому мы все обязаны своей жизнью», — отметил тогда Александр Ищенко.
«От сердца к сердцу».
Недавно в Ростовской области стартовала патриотическая акция «Дон помнит», которая продлится с 4 апреля по 1 мая. Она учит хранить память о тех, кто защищал страну, и рассказывать их истории молодёжи. А ещё помогает памятникам и мемориалам героям Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и других конфликтов всегда выглядеть достойно.
В прошлом году, накануне юбилейной годовщины Великой Победы, в мероприятиях приняли участие более 28 тыс. человек, в их числе школьники, юнармейцы, студенты, волонтёры, молодые родители. Это сделало инициативу, предложенную губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, поистине народной. Подтверждает это и тот факт, что предложение вновь взяться за благую миссию в 2026 году, поступило от юнармейцев.
«Через участие в деле мы передаём память следующим поколениям — из рук в руки, от сердца к сердцу. Так каждый может внести свой вклад в достойную встречу Великой Победы», — подчеркнул глава региона.
Сегодня уже 3,5 тыс. дончан присоединились к акции и привели в порядок более трёх сотен памятников и мемориалов.
В Шахтах субботники уже прошли на Мемориальном комплексе погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны и Братской могиле погибшим воинам при освобождении посёлка Аютинский. Помимо этого, волонтёры также привели в порядок территорию больницы скорой медицинской помощи, где установлен памятник медработникам, павшим в годы Великой Отечественной. Более 80 активистов совместно с представителями местных органов власти убрали мусор, очистили бордюрные камни, вырубили поросль и вырвали траву на плитах и ступенях.
А студенты и сотрудники Таганрогского института имени А. П. Чехова совместно с представителями администрации города сосредоточили усилия на благоустройстве территории памятника героям-освободителям Таганрога от немецко-фашистских захватчиков, который находится в микрорайоне Михайловка. Они собрали мусор, сухие ветки и листву, скосили траву.
Чтобы присоединиться к инициативе, достаточно зайти на сайт «Книга памяти» (12+), пройти регистрацию и указать свой район и удобную дату. Сразу после этого откроется список мемориалов, где нужна помощь: можно выбрать подходящий объект и прийти на субботник, чтобы внести свой вклад в сохранение памяти.