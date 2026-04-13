19-летняя зумерша до самых родов не знала, что беременна

В Ростове произошёл любопытный случай: 19-летняя девушка обратилась к врачам с жалобами на боли внизу живота. При осмотре выяснилось, что пациентка уже 43 недели носит под сердцем ребёнка.
О своём «интересном положении» дончанка даже не подозревала. Медики экстренно госпитализировали девушку, обезболили, подготовили всё необходимое, и на свет появился здоровый малыш весом 3,5 кг. Насколько часто случаются подобные случаи и правда ли, что можно до последнего не догадываться о беременности? В тонкостях разбирался rostov.aif.ru.
«Переношенная» беременность.
«Пятница, интенсивный рабочий день, много родов. Мне звонят из “приёмника” и говорят, что привезли пациентку с жалобами на боль внизу живота. Ей 19 лет. Как выяснилось, у пациентки задержка и беременность — 43 недели», — рассказал врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Александр Б. в своём блоге.
При этом нормальная беременность длится примерно 40 акушерских недель, или около 280 дней. По словам Александра Б., на вопрос, знала ли роженица, что находится в «интересном положении», она ответила отрицательно.
Медики приняли решение экстренно госпитализировать девушку, заняли последний зал и успели обезболить.
«43 недели — это переношенная беременность. Родился хороший, здоровый мальчик, весом 3,5 кг», — отметил врач.
Он добавил, что дончанка, к сожалению, отказалась от малыша. Его усыновила другая семья.
«Подобные случаи, когда девушки до последнего не знают, что беременны, происходят примерно в 2−3% от общего числа родов. Основные причины — гормональные нарушения, особенности течения беременности, а также позднее обращение за медицинской помощью», — объяснила rostov.aif.ru врач-акушер Мария К.
По мнению специалиста, пациентка, вероятно, не наблюдалась у врача и не проходила плановые УЗИ-исследования, иначе медики давно зафиксировали бы перенашивание и приняли бы меры.
«Переношенная беременность несёт риски для здоровья как матери, так и ребёнка: увеличивается вероятность осложнений, возрастает нагрузка на плаценту, которая с течением времени начинает хуже функционировать», — резюмировала Мария К.
Не единичный случай.
Похожий случай произошёл несколько лет назад в Тюмени. Девушка, совершенно не догадывающаяся о беременности, приехала в гости к родителям, как вдруг у неё начались роды. Выяснилось, что она восемь месяцев носила малыша. Ребёнок появился на свет прямо в квартире своих бабушки и дедушки.
Мать роженицы быстро позвонила на станцию скорой помощи.
«У меня дочь приехала в гости и родила. Не пойму, как так произошло. Ребёнок такой маленький, плачет», — сообщила женщина в трубку.
Бригада примчалась на вызов через девять минут. Осмотрев новорождённого, медики увидели, что пуповину до них перерезали самостоятельно. Благо, это не привело к кровотечению. Новоиспечённую маму вместе с малышом отправили в роддом, а через некоторое время выписали в отличном самочувствии.
Ещё один похожий случай произошёл в Наро-Фоминске. В одно из медучреждений с жалобами на резкие перепады настроения и затруднения при ходьбе обратилась Зулфия С. Врачи выяснили, что женщина находится на 29 неделе беременности.
По словам пациентки, она всегда была «в теле», поэтому набор веса не вызвал подозрений — он легко списывался на привычную комплекцию. Кроме того, и женщина, и её супруг были бесплодны, потому возможность зачать малыша она всерьёз не рассматривала.
Несмотря на лишний вес и диабет, беременность завершилась благополучно: на 37-й неделе врачи провели кесарево сечение. На свет появилась здоровая девочка весом 3,4 кг и ростом 54 см. И мама, и новорождённая чувствовали себя отлично.
Плод шевелится.
Действительно ли возможно «пропустить» такое событие? Как пояснила rostov.aif.ru гинеколог Анна Дудина, обычно после 20 недель беременности женщина начинает чувствовать шевеления плода и отмечать значительное увеличение живота в объёме.
«К доношенному сроку женщина прибавляет в весе от семи до десяти килограммов, что также сложно не заметить. Сложно представить, что можно не заметить очевидные признаки. Вероятно, отрицание беременности — это способ психологической защиты», — поделилась мнением врач.
Она добавила, что в её практике были случаи, когда пациентка не догадывалась о своём положении в период пременопаузы и менопаузы. Также были случаи, когда беременность впервые была диагностирована на сроке шесть месяцев.