В поселке Багратионовского района износ водопроводных сетей составляет более 98% — прокуратура

В поселке Пятидорожное Багратионовского района вода такая плохая, что проблему решает уже прокуратура. Состоялась проверка, которая и выявила нарушения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, холодную воду ненадлежащего качества поставляет потребителям МУП «Водоканал-Теплосеть», а администрация муниципалитета не принимает мер по ремонту участка водопроводной сети. При этом износ сети составляет более 98%.
Руководитель администрации уже получил прокурорское представление. Устранение нарушений — на строгом контроле.