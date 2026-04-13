В поселке Багратионовского района износ водопроводных сетей составляет более 98% — прокуратура

Глава местной администрации уже получил представление.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Пятидорожное Багратионовского района вода такая плохая, что проблему решает уже прокуратура. Состоялась проверка, которая и выявила нарушения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, холодную воду ненадлежащего качества поставляет потребителям МУП «Водоканал-Теплосеть», а администрация муниципалитета не принимает мер по ремонту участка водопроводной сети. При этом износ сети составляет более 98%.

Руководитель администрации уже получил прокурорское представление. Устранение нарушений — на строгом контроле.