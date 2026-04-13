К 2027 году над Северным обходом Калининграда встанут три деревянные арки-гиганта

В Калининграде начали строить три надземных пешеходных перехода на Северном обходе — из дерева. Такое в регионе ещё не делали. Обычно дорожные объекты льют из бетона или сваривают из металла, но здесь выбрали клеёную древесину.

Каждая арка — двухпролётная, длиной 37 метров. Дерево проходит вакуумную пропитку антисептиком: производитель гарантирует, что не сгниёт и не загорится 50 лет. По словам строителей, это ещё и дешевле, и легче, а монтировать проще.

Внешне переходы будут выглядеть не как серые коробки, а как ажурные деревянные тоннели — с естественной текстурой и цветом. Сверху — поликарбонатная крыша от дождя. Внутри — лестницы и лифты для всех категорий пешеходов.

Переходы расположены на участке реконструкции Северного обхода — от развязки с Советским проспектом до Тенистой Аллеи. Запустить их обещают в конце лета — начале осени 2027 года.