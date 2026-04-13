Почти 650 учителей Оренбургской области повысят квалификацию

Обучение на курсах повышения квалификации по естественно-научным предметам пройдут 647 учителей Оренбургской области, сообщили в региональном министерстве образования. Занятия организует Государственный университет просвещения с 14 апреля по 12 мая в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Повышение квалификации учителей естественно-научного цикла — это инвестиция в будущее технологическое лидерство России. От того, насколько глубоко педагог владеет современными знаниями и методиками, напрямую зависит интерес школьников к науке и их готовность решать амбициозные задачи, стоящие перед страной», — отметила первый заместитель министра образования региона Нина Гордеева.
Обучение пройдут учителя химии, биологии, физики, математики и информатики. Слушатели курсов ознакомятся с последними достижениями отечественной науки и современными технологиями, освоят эффективные методические приемы для достижения высоких образовательных результатов, изучат методики преподавания сложных тем, а также научатся применять инструменты искусственного интеллекта в своей предметной области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.