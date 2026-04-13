Сезонные автобусные маршруты к садам и селам запускают в Воронежской области с 18 апреля

Региональный минтранс объявил о старте сезонных пассажирских перевозок. С 18 апреля возобновляется движение по 11 межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, которые пользуются популярностью у дачников. Автобусы будут курсировать до 25 октября.