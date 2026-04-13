Сезонные автобусные маршруты к садам и селам запускают в Воронежской области с 18 апреля

Региональный минтранс объявил о старте сезонных пассажирских перевозок. С 18 апреля возобновляется движение по 11 межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, которые пользуются популярностью у дачников. Автобусы будут курсировать до 25 октября.
В ведомстве перечислили все направления, по которым снова запустят автобусы:
№ 103С «ВГУ — СНТ “Роща”,
№ 145Б «Воронеж — Поле — Медовка»,
№ 155 «Воронеж — с/т “Крона”,
№ 327 «Воронеж — Гнездилово»,
№ 348 «Воронеж — Подпольный»,
№ 154 «Воронеж — с/т “За рулем”,
№ 339 «Воронеж — Репное»,
№ 319 «Воронеж — Богоявленовка»,
№ 140 «Воронеж — с/т “Лира”,
№ 315 «Воронеж — Нелжа»,
№ 150 «Воронеж — с/т “Салют”.
Изменения в расписании и дополнительные рейсы.
Помимо запуска сезонных маршрутов, минтранс внес коррективы в график движения нескольких пригородных автобусов:
№ 303 «Воронеж — ст. Латная» — по выходным дням отдельные рейсы продлены до остановочного пункта «Ляпино (дачи)».
№ 131 «Воронеж — Парусное» — по пятницам, субботам и воскресеньям автобусы будут заезжать в СНТ «Парусное» до остановки «Парусное (сады)».
№ 326 «Воронеж — 1-я Еманча» — переведён на ежедневное обслуживание с выполнением 8 рейсов.
№ 305 «Воронеж — Чертовицы», № 352 «Воронеж — Крыловка», № 135 «Воронеж — Горенские Выселки», № 114 «Воронеж — Нововоронеж», № 334 «Воронеж — Нелжа» — по этим направлениям предусмотрено выполнение дополнительных рейсов.
В минтрансе рекомендуют пассажирам уточнять актуальное расписание перед поездкой.