76% вернувшихся с СВО военнослужащих трудоустроили в Нижегородской области

76,2% участников СВО, которые уже вернулись из зоны проведения спецоперации, трудоустроили в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.
В регионе действуют программы, предусматривающие поддержку участников и ветеранов СВО и их семей. Самыми эффективными из них Егор Поляков назвал «Единое окно», «Проектный инклюзивный офис», «Городского куратора», «Создай СВОю карьеру», «Ресоциализацию и профессиональная интеграцию семей участников СВО» и «СВОе дело».
Замгубернатора рассказал и о других результатах деятельности в деле помощи бойцам. По его данным, в Нижегородской области работу нашли 68% ветеранов с инвалидностью. За каждым участником СВО закреплен персональный консультант, который сопровождает его на пути к трудоустройству. А 210 вернувшихся домов военных открыли свое дело.
