Рособрнадзор: ЕГЭ в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня

Это позволит более чётко и спокойно планировать подготовку выпускных.

Единый государственный экзамен в России теперь планируют начинать не ранее 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

«В этом году впервые и в последующие годы теперь единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня. Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — сказал Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Он уточнил, что это позволит школам и выпускникам более чётко и спокойно планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.

Основной период сдачи единого экзамена начнётся с работ по истории, литературе и химии.