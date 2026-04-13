Рособрнадзор: ЕГЭ в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня

«В этом году впервые и в последующие годы теперь единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня. Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — сказал Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.